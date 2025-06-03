Общество Генерал из Екатеринбурга возглавил полицию Башкирии Александр Воронежский стал министром внутренних дел Башкирии 04 июня 2025 в 10:54 Размер текста - 17 + Информация об отъезде генерала подтверждена официально Фото: Илья Московец © URA.RU Замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Воронежский (генерал-майор) назначен главой МВД Башкирии. Информацию об этом URA.RU подтвердил представитель свердловской полиции Валерий Горелых. По его сведениям, об отъезде Воронежского начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков сообщил гарнизону на утреннем селекторном совещании. «На должность заместителя начальника свердловского главка МВД, начальника полиции этим же указом президента назначен полковник полиции Рашид Советович Даулетов, до этого работавший на должности заместителя генерала Воронежского. Генерал Мешков тепло поздравил своих коллег с назначением на высокие посты и пожелал новых успехов в борьбе с преступностью и защите законных интересов граждан», — пояснил полковник Горелых. Воронежский сменил Александра Прядко, командовавшего республиканской полицией с марта 2023-го. Воронежскому 49 лет. Замом начальника свердловского ГУ МВД он стал в январе 2022 года, перебравшись из Курганской области, где трудился на аналогичной должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Воронежский (генерал-майор) назначен главой МВД Башкирии. Информацию об этом URA.RU подтвердил представитель свердловской полиции Валерий Горелых. По его сведениям, об отъезде Воронежского начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков сообщил гарнизону на утреннем селекторном совещании. «На должность заместителя начальника свердловского главка МВД, начальника полиции этим же указом президента назначен полковник полиции Рашид Советович Даулетов, до этого работавший на должности заместителя генерала Воронежского. Генерал Мешков тепло поздравил своих коллег с назначением на высокие посты и пожелал новых успехов в борьбе с преступностью и защите законных интересов граждан», — пояснил полковник Горелых. Воронежский сменил Александра Прядко, командовавшего республиканской полицией с марта 2023-го. Воронежскому 49 лет. Замом начальника свердловского ГУ МВД он стал в январе 2022 года, перебравшись из Курганской области, где трудился на аналогичной должности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям