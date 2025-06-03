Из-за строительства метротрама в Челябинске на весь день отключат воду

В Калининском районе Челябинска из-за строительства метротрамвая временно ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В рамках строительства линии скоростного транспорта „Север-Юг“ 5 июня запланирован вынос магистрального водовода диаметром 700 мм из зоны строительной площадки по проспекту Победы на участке от Косарева до Краснознаменной. Для обеспечения этих работ на период с 8:00 до 20:00 планируется ограничение и снижение давления водоснабжения в жилых домах и организациях», — сообщили в пресс-службе.
В список адресов, попавших под отключение воды, включены следующие многоквартирные жилые дома: Косарева, 52, 52Б, 63, 63Б, 63В, 71, 71А, 75; Братьев Кашириных, 54, 85А, 85Б, 87А, 89, 93, 95; Парашютная, 2; Герцена, 5; Стартовая, 13, 15; переулок Оранжевый, 3; Колхозная, 25, 27, 29, 31, 33, 36; Краснознаменная, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46; Свердловский проспект, 28А, 30; Калинина, 16, 21А; Кыштымская, 28. Кроме того, ограничения распространяются на частные дома по улицам: Парашютная, Электродная, Спорта, Партизанская, Колхозная (дома с 40 по 86), а также Тепличная, 68.
В перечень также вошли административные здания по следующим адресам: Косарева, 52А, 52В, 52Г, 56, 56А, 77, 79, 95; Братьев Кашириных, 44, 44/1, 54, 54А, 54Б, 54Г, 60А, 73, 75, 77, 91А, 93, 93А, 93Б; Стартовая, 15А; Колхозная, 36А, 52; Краснознаменная, 32, 36; Полковая, 53; проспект Победы, 187; Свердловский проспект, 32; Калинина, 14, 21; Кирова, 10; Кыштымская, 30; Первого Мая, 38; Восьмого Марта, 108; Тагильская, 24А и 60А. Кроме того, среди затронутых объектов — образовательное учреждение по адресу: улица Дальневосточная, дом 2.
Работы по отключению водовода выполняет РЭУ Калининского района МУП «ПОВВ», по переврезке — АО «Моспроект-3». В мэрии принесли извинения за временные неудобства и попросили жителей домов, попавших под отключение, сделать необходимый запас воды.
В течение дня будет организован подвоз воды. Информация о графике в режиме реального времени будет размещаться на сайте МУП «ПОВВ», а также будет доведена до жителей через управляющие компании.
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