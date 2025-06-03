Тюменец украл деньги участника СВО и купил автомобиль

Купленный на ворованные деньги корейский автомобиль суд передал потерпевшему
Тюменец украл деньги с карты участника СВО и купил на них автомобиль. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«Мужчина знал, что его знакомый получил компенсацию за ранение в зоне СВО. Он похитил телефон героя, перевел часть денег на свой счет. Еще часть денег была снята с банковской карты», — уточняется в сообщении.
В общей сложности у ветерана СВО было похищено 430 тысяч рублей. Суд признал вину похитителя. Автомобиль передан потерпевшему, также удовлетворен иск на 115 тысяч рублей.
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