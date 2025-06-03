03 июня 2025

Полтонны наркоты в месяц: челябинская полиция накрыла крупную нарколабораторию. Видео

Челябинская полиция накрыла лабораторию, производящую по полтонны наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ликвидировала распространение крупной партии наркотиков
Полиция ликвидировала распространение крупной партии наркотиков Фото:

В Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону при силовой поддержке Росгвардии накрыли крупную нарколабораторию. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ежемесячно в лаборатории производили около полутонны веществ.

«Оперативники обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе. Там двое злоумышленников изготавливали наркотическое средство (производное N-метилэфедрона — PVP (?-пирролидиновалерофенон)). Готовый к реализации наркотик они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов. Каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15–20 килограммов», — сообщила Волк.

В самой лаборатории оперативник нашли более 427 килограммов наркотиков и около тонны прекурсоров. Из них злоумышленники могли расфасовать около миллиона разовых доз, получив с продажи свыше 1,5 млрд рублей. Но оперативники не дали им этого сделать.

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В Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону при силовой поддержке Росгвардии накрыли крупную нарколабораторию. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ежемесячно в лаборатории производили около полутонны веществ. «Оперативники обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе. Там двое злоумышленников изготавливали наркотическое средство (производное N-метилэфедрона — PVP (?-пирролидиновалерофенон)). Готовый к реализации наркотик они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов. Каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15–20 килограммов», — сообщила Волк. В самой лаборатории оперативник нашли более 427 килограммов наркотиков и около тонны прекурсоров. Из них злоумышленники могли расфасовать около миллиона разовых доз, получив с продажи свыше 1,5 млрд рублей. Но оперативники не дали им этого сделать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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