В Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону при силовой поддержке Росгвардии накрыли крупную нарколабораторию. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ежемесячно в лаборатории производили около полутонны веществ.
«Оперативники обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе. Там двое злоумышленников изготавливали наркотическое средство (производное N-метилэфедрона — PVP (?-пирролидиновалерофенон)). Готовый к реализации наркотик они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов. Каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15–20 килограммов», — сообщила Волк.
В самой лаборатории оперативник нашли более 427 килограммов наркотиков и около тонны прекурсоров. Из них злоумышленники могли расфасовать около миллиона разовых доз, получив с продажи свыше 1,5 млрд рублей. Но оперативники не дали им этого сделать.
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