Александр Я., отец убитой и изнасилованной в Нижнем Тагиле девочки, хотел бы пожизненного лишения свободы для Владимира Александрова, над которым стартовал процесс в Свердловском областном суде. Об этом мужчина сообщил во время разговора с корреспондентом URA.RU.
«Хочу пожизненного, наверное, так ему и дадут. Это уже третье изнасилование у него. Я был на очной ставке, он во всем признался, вину не отрицает. Прощения он у меня не просил», — сказал Александр.
Он признался, что до сих пор не оправился от трагедии, которая случилась в августе прошлого года. Тогда его 11-летняя дочь была изнасилована и убита. По версии следствия, с ней расправился сосед по общежитию, бывший боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров. После убийства школьницы он пытался вернуться на фронт, чтобы замести следы, но был задержан в аэропорту Москвы. Подробнее о страшном убийстве ребенка, — в материале агентства.
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