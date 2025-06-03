03 июня 2025

Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки просит пожизненного для преступника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Александров не отрицает своей вины
Владимир Александров не отрицает своей вины Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Александр Я., отец убитой и изнасилованной в Нижнем Тагиле девочки, хотел бы пожизненного лишения свободы для Владимира Александрова, над которым стартовал процесс в Свердловском областном суде. Об этом мужчина сообщил во время разговора с корреспондентом URA.RU.

«Хочу пожизненного, наверное, так ему и дадут. Это уже третье изнасилование у него. Я был на очной ставке, он во всем признался, вину не отрицает. Прощения он у меня не просил», — сказал Александр.

Он признался, что до сих пор не оправился от трагедии, которая случилась в августе прошлого года. Тогда его 11-летняя дочь была изнасилована и убита. По версии следствия, с ней расправился сосед по общежитию, бывший боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров. После убийства школьницы он пытался вернуться на фронт, чтобы замести следы, но был задержан в аэропорту Москвы. Подробнее о страшном убийстве ребенка, — в материале агентства.

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Александр Я., отец убитой и изнасилованной в Нижнем Тагиле девочки, хотел бы пожизненного лишения свободы для Владимира Александрова, над которым стартовал процесс в Свердловском областном суде. Об этом мужчина сообщил во время разговора с корреспондентом URA.RU. «Хочу пожизненного, наверное, так ему и дадут. Это уже третье изнасилование у него. Я был на очной ставке, он во всем признался, вину не отрицает. Прощения он у меня не просил», — сказал Александр. Он признался, что до сих пор не оправился от трагедии, которая случилась в августе прошлого года. Тогда его 11-летняя дочь была изнасилована и убита. По версии следствия, с ней расправился сосед по общежитию, бывший боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров. После убийства школьницы он пытался вернуться на фронт, чтобы замести следы, но был задержан в аэропорту Москвы. Подробнее о страшном убийстве ребенка, — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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