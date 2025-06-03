В Челябинской области 25 тысяч детей привьют от опасного вируса

В Челябинской области 25 тысяч детей бесплатно привьют от вируса папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) можно поставить в Челябинской области бесплатно детям 12 лет. В 2025 году от крайне опасного вируса, который провоцирует онкологические заболевания, планируется привить более 25 тысяч детей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прививки поставят девочкам и мальчикам.
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) в настоящее время не включена в национальный календарь профилактических прививок России. Тем не менее, в Челябинской области с 2020 года действует региональная программа, предусматривающая бесплатную иммунизацию школьников.
Возраст, в котором проводится вакцинация, определен специалистами с особой тщательностью. Медики отмечают, что наибольшую эффективность защита от ВПЧ демонстрирует при завершении полного курса вакцинации — двух доз препарата — до начала половой жизни. Важно отметить, что программа охватывает не только девочек: с согласия родителей прививки получают и мальчики. Это обусловлено тем, что юноши также могут быть переносчиками ВПЧ и подвержены риску развития злокачественных новообразований.
У мужчин вирус папилломы человека способен провоцировать развитие онкологических заболеваний головки полового члена, анального канала, а также ротоглотки. Вакцинация против ВПЧ предотвращает инфицирование у мужчин, благодаря чему они не становятся переносчиками вируса и не передают его женщинам, что, в свою очередь, способствует снижению вероятности возникновения рака шейки матки.
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