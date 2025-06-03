В Перми вынесут приговор экс-сотрудникам реабилитационного центра «Титан»

В Перми завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан». В четверг, 5 июня, судья Андрей Кузнецов озвучит свое решение. Девять фигурантов дела находятся в СИЗО более трех лет. Еще один обвиняемый во время следствия заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Накануне приговора URA.RU вспоминает подробности этой резонансной истории.
«Титан»
Реабилитационный центр был расположен в частном доме на Мулянском тракте. В своей рекламе сотрудники утверждали, что избавляют людей от алкогольной, наркотической и других зависимостей. До 2021 года одним из учредителей был известный в Перми психотерапевт Юрий Вагин, сейчас он живет во Франции. Некоторые сотрудники ребцентра ранее также проходили там лечение от зависимостей. К моменту задержания директором «Титана» был Денис Клобуков.
Задержание
Ранним утром 25 января в реабилитационном центре прошли массовые задержания. Тогда же в здании центра был проведен обыск. Уголовное дело в отношении сотрудников было возбуждено отделом по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска краевого главка МВД. Задержания проводили сотрудники полиции, Росгвардии и пермского управления СКР.
Версия следствия
В основу уголовного дела легла деятельность ребцентра. В материалах дела указано, что сотрудники центра насильно удерживали у себя людей, запрещали им общаться с родственниками, не отпускали, а также вводили в заблуждение родственников своих пациентов. Также отмечалось, что сотрудники оказывали своим подопечным услуги медицинского характера, не имея на это соответствующего разрешения. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Похищение человека, совершенное организованной группой» и «Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой».
Фигуранты
Всего по делу «Титана» было задержано 10 человек. Это директор центра Денис Клобуков, психолог Денис Швалев, консультанты Вячеслав Болкисев и Илья Ашапов, программный руководитель Рамиль Димухаметов, специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Сергей Шебеко и Андрей Радостев, сотрудник центра Андрей Крупнин, а также Максим Миков и Андрей Рязанов.
Суд
Уголовное дело поступало в суд дважды. Первый раз инстанция усмотрела, что обвинение можно вменить по более тяжкой статье. В итоге дело вернули в прокуратуру. Во второй раз фигуранты планировали просить рассмотреть дело присяжных, но впоследствии передумали. Рассмотрение длилось ровно год. Точку в этой истории поставит судья Пермского краевого суда Андрей Кузнецов. Свое решение он огласит 5 июня 2025 года в полдень.
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