В Екатеринбург едет скандальный психолог, который на лекции ударил женщину сумкой

Психолог Сатья Дас проведет в Екатеринбурге семинар по семейным отношениям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Психолог ведет свой YouTube-канал «Сатья. Официальный канал»
Психолог ведет свой YouTube-канал «Сатья. Официальный канал» Фото:

Скандальный психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев) проведет в Екатеринбурге семинар по семейным отношениям. Он выступит в ККТ «Космос» в сентябре.

«Сатья — специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений. 4,5 миллиона подписчиков в социальных сетях и YouTube, 400+ миллионов просмотров на YouTube. За 2024 год лекции были проведены более чем в 70 городах, с посещением более 30000 человек в своих городах», — говорится в анонсе.

В течение двух часов психолог будет поднимать темы брака, детей, денег, работы, взаимоотношений свекровей-невесток и тещ с зятьями. Выступление пройдет в формате психологического стендапа.

Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений в Великом Новгороде ударил слушательницу сумкой по голове. Якобы женщина кричала с места и предъявляла претензии, из-за чего спикер не выдержал. Позже за свой поступок психолог извинился перед ней и своей аудиторией. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скандальный психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев) проведет в Екатеринбурге семинар по семейным отношениям. Он выступит в ККТ «Космос» в сентябре. «Сатья — специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений. 4,5 миллиона подписчиков в социальных сетях и YouTube, 400+ миллионов просмотров на YouTube . За 2024 год лекции были проведены более чем в 70 городах, с посещением более 30000 человек в своих городах», — говорится в анонсе. В течение двух часов психолог будет поднимать темы брака, детей, денег, работы, взаимоотношений свекровей-невесток и тещ с зятьями. Выступление пройдет в формате психологического стендапа. Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений в Великом Новгороде ударил слушательницу сумкой по голове. Якобы женщина кричала с места и предъявляла претензии, из-за чего спикер не выдержал. Позже за свой поступок психолог извинился перед ней и своей аудиторией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...