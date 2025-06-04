В Екатеринбург едет скандальный психолог, который на лекции ударил женщину сумкой

Скандальный психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев) проведет в Екатеринбурге семинар по семейным отношениям. Он выступит в ККТ «Космос» в сентябре.
«Сатья — специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений. 4,5 миллиона подписчиков в социальных сетях и YouTube, 400+ миллионов просмотров на YouTube. За 2024 год лекции были проведены более чем в 70 городах, с посещением более 30000 человек в своих городах», — говорится в анонсе.
В течение двух часов психолог будет поднимать темы брака, детей, денег, работы, взаимоотношений свекровей-невесток и тещ с зятьями. Выступление пройдет в формате психологического стендапа.
Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений в Великом Новгороде ударил слушательницу сумкой по голове. Якобы женщина кричала с места и предъявляла претензии, из-за чего спикер не выдержал. Позже за свой поступок психолог извинился перед ней и своей аудиторией.
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