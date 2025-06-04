В свердловских больницах внедряют американскую схему работы с пациентами

Пациентов будут сортировать Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В стационарах Свердловской области внедрят новую систему организации медицинской помощи, основанной на американском опыте сортировки пациентов — triage. Эта схема позволяет разделять поступающих в больницу людей по степени срочности необходимой медпомощи, что должно повысить эффективность работы приемных отделений и снизить нагрузку на медицинский персонал. Об этом сообщила глава регионального минздрава Татьяна Савинова.

«Мы реализуем данный проект на базе Городской клинической больницы №40. Это совершенно новая идеология приемного покоя, так называемая триаж-система. Когда мы делим поток зеленых, желтых и красных пациентов, то есть у нас есть своя медицинская сортировка», — сказала Савинова на пресс-конференции в ТАСС. Со временем систему распространят на весь регион.

Суть новой системы заключается в разделении всех пациентов на три группы, каждая из которых обозначается определенным цветом. «Красная» группа — это пациенты, которым требуется немедленная медицинская помощь, зачастую речь идет о жизнеугрожающих состояниях. В таких случаях счет идет на минуты, и больного сразу направляют в операционную или реанимацию.

В «желтую» категорию попадают пациенты, состояние которых оценивается как серьезное, но не критическое. Им требуется срочная помощь, однако их жизни в ближайшие минуты ничего не угрожает. «Зеленая» группа — это пациенты с легкими травмами или заболеваниями, не требующими немедленного вмешательства.