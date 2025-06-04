Минобрнауки проверит нарушения на экзаменах для мигрантов

Министерство науки и высшего образования РФ усилит контроль над экзаменами для иностранцев после нарушений, выявленных Следственным комитетом. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
«В связи с выявленными Следственным комитетом [РФ] правонарушениями проведем дополнительные проверки. Регулярно напоминаем ректорам университетов о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства», — заявил Могилевский. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что министерство ведет системную работу по улучшению процедуры приема экзамена. С мая прошлого года запрещено проводить экзамены на площадках коммерческих организаций, теперь они проходят только в вузах и паспортно-визовых сервисах МВД. В ноябре был принят закон, разрешающий организовывать экзамены для мигрантов только государственным учреждениям.
С декабря 2024 года по март 2025 года экзамен сдали 457 тысяч человек, 30% из них не прошли с первой попытки, а около половины не сдали и во время повторной попытки. В настоящее время экзамены проводятся 92 государственными учреждениями, из которых 88 — вузы, 82 из которых подведомственны Минобрнауки России.
Вопросы о нарушениях при тестировании мигрантов на знание русского языка в вузах поднимались после серии уголовных дел, связанных с незаконной легализацией иностранных граждан через образовательные учреждения. В конце мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении дела против сотрудников РУДН и других вузов, которых подозревают в фиктивной организации экзаменов и выдаче поддельных сертификатов.
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