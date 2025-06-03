03 июня 2025

Водитель перепутал передачу и застрял в пермском Саду Соловьев, сбив забор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель пообещала восстановить все, что сломала
Водитель пообещала восстановить все, что сломала Фото:

На территорию Сада Соловьев в Перми днем 4 июня въехал легковой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. 

«Водитель перепутал передачу при выезде с парковки. Пострадавших нет. За рулем иномарки была пожилая женщина», — сообщили URA.RU читатели. 

Основатель Сада Соловьев также прокомментировала инцидент. По словам эко-активистки Надежды Баглей, машина сбила забор и съехала в Сад до самой реки. Авто и водитель не пострадали. Виновник аварии пообещала восстановить все, что сломано, рассказала Баглей URA.RU. По последним данным, на месте сейчас работает эвакуатор.

Машина сбила забор и съехала в Сад до самой реки
Машина сбила забор и съехала в Сад до самой реки
Фото:

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На территорию Сада Соловьев в Перми днем 4 июня въехал легковой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.  «Водитель перепутал передачу при выезде с парковки. Пострадавших нет. За рулем иномарки была пожилая женщина», — сообщили URA.RU читатели.  Основатель Сада Соловьев также прокомментировала инцидент. По словам эко-активистки Надежды Баглей, машина сбила забор и съехала в Сад до самой реки. Авто и водитель не пострадали. Виновник аварии пообещала восстановить все, что сломано, рассказала Баглей URA.RU. По последним данным, на месте сейчас работает эвакуатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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