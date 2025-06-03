Водитель пообещала восстановить все, что сломала
На территорию Сада Соловьев в Перми днем 4 июня въехал легковой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Водитель перепутал передачу при выезде с парковки. Пострадавших нет. За рулем иномарки была пожилая женщина», — сообщили URA.RU читатели.
Основатель Сада Соловьев также прокомментировала инцидент. По словам эко-активистки Надежды Баглей, машина сбила забор и съехала в Сад до самой реки. Авто и водитель не пострадали. Виновник аварии пообещала восстановить все, что сломано, рассказала Баглей URA.RU. По последним данным, на месте сейчас работает эвакуатор.
Машина сбила забор и съехала в Сад до самой реки
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