Shot: туристка из России едва не утонула, спасая сына в Таиланде

В Таиланде на острове Ко Лан, расположенном недалеко от Паттайи, россиянка едва не утонула, спасая сына. Двоих детей, находившихся под присмотром взрослых, унесла волна.
«В суматохе никто не заметил, что за парнем в воду кинулась его мать», — пишет telegram-канал SHOT. Женщина, не умевшая плавать, быстро пошла ко дну. Только благодаря бдительности тайцев, которые заметили ее отсутствие, удалось своевременно достать женщину из воды и оказать ей первую медицинскую помощь прямо на берегу.
По словам очевидцев, дети купались у берега, когда их неожиданно захлестнула сильная волна. Отец одного из мальчиков сумел самостоятельно вытащить своего ребенка из воды. Второй мальчик, 10-летний Дима, начал тонуть. К счастью, на помощь подоспели местные жители на гидроцикле, которые оперативно вытащили ребенка из воды.
В настоящее время россиянка и ее сын находятся в реанимации в одной из больниц Паттайи. Врачи продолжают бороться за их жизнь.
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