В Свердловской области сократилось число абортов

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Свердловчанки стали реже делать аборты (архивное фото) Фото:

В Свердловской области отмечается снижение числа абортов. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

По ее словам, в период с 2019-го по 2020 годы в области было зафиксировано около 15 тысяч случаев искусственного прерывания беременности. К 2024 году этот показатель сократился до 10 тысяч. «Мы должны максимально вовлечь женские консультации, чтобы было меньше абортов», — сказала Савинова. Она добавила, что в 2025 году уже 1,5 тысячи женщин приняли решение сохранить беременность после общения со специалистами.

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В Свердловской области отмечается снижение числа абортов. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. По ее словам, в период с 2019-го по 2020 годы в области было зафиксировано около 15 тысяч случаев искусственного прерывания беременности. К 2024 году этот показатель сократился до 10 тысяч. «Мы должны максимально вовлечь женские консультации, чтобы было меньше абортов», — сказала Савинова. Она добавила, что в 2025 году уже 1,5 тысячи женщин приняли решение сохранить беременность после общения со специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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