В Свердловской области сократилось число абортов

04 июня 2025 в 13:06 Размер текста - 17 +

Свердловчанки стали реже делать аборты (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области отмечается снижение числа абортов. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. По ее словам, в период с 2019-го по 2020 годы в области было зафиксировано около 15 тысяч случаев искусственного прерывания беременности. К 2024 году этот показатель сократился до 10 тысяч. «Мы должны максимально вовлечь женские консультации, чтобы было меньше абортов», — сказала Савинова. Она добавила, что в 2025 году уже 1,5 тысячи женщин приняли решение сохранить беременность после общения со специалистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области отмечается снижение числа абортов. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. По ее словам, в период с 2019-го по 2020 годы в области было зафиксировано около 15 тысяч случаев искусственного прерывания беременности. К 2024 году этот показатель сократился до 10 тысяч. «Мы должны максимально вовлечь женские консультации, чтобы было меньше абортов», — сказала Савинова. Она добавила, что в 2025 году уже 1,5 тысячи женщин приняли решение сохранить беременность после общения со специалистами.