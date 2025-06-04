На саммите НАТО не будут углубляться в проблемы Украины

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня 2025 года в Гааге, ключевым вопросом станет не ситуация вокруг Украины, а достижение консенсуса по увеличению оборонных расходов стран-участниц альянса. Об этом сообщает агентство AFP.
Хотя генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивает, что Украина остается приоритетом для альянса, дипломатические источники отмечают, что основной акцент саммита будет сделан на финансовых обязательствах членов НАТО. «Дипломаты говорят, что основное внимание уделяется достижению соглашения о расходах, которое удовлетворяет требованиям Трампа тратить 5% ВВП на оборону и сохраняет США в НАТО», — пишет AFP со ссылкой на дипломатические источники. Владимир Зеленский сообщил о приглашении Украины на саммит, однако детали участия Киева пока не раскрываются.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал важность увеличения военных расходов союзников по НАТО до 5% от ВВП. На данный момент такой уровень не соблюдают даже сами Соединенные Штаты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил компромисс: увеличить базовые расходы до 3,5% ВВП и дополнительно направить еще 1,5% на оборонные нужды, чтобы достичь общей суммы в 5%.
Вопрос повышения оборонных расходов остается чувствительным для европейских государств, которые традиционно расходуют на эти цели меньше. Тем не менее, администрация США настаивает на необходимости укрепления коллективной безопасности. Глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе, несмотря на разногласия по вопросу финансирования.
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