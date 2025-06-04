Биохимик предрек вспышку эпидемий из-за нашествия комаров

В 2025 году российские регионы столкнулись с небывалым нашествием комаров. Ситуация может усугубиться, если среди популяции комаров или мошек появятся переносчики опасных заболеваний. Об этом предупредил биохимик Александр Ходос.
«Если вдруг в популяции комаров или мошек окажутся те, кто заражен теми или иными заболеваниями, переносимыми этими насекомыми, <...> может произойти вспышка тяжелых заболеваний», — рассказал биохимик, передает «РЕН ТВ». По данным специалистов, главная причина нашествия комаров — аномально теплая зима и последовавшие за ней паводки. Такие погодные условия способствовали активному размножению насекомых, особенно вблизи водоемов. В результате численность комаров в ряде регионов значительно превысила обычные показатели.
Особенно остро проблема ощущается в Бурятии. Местные жители отмечают, что такого количества комаров не наблюдали никогда ранее: берега водоемов буквально почернели от скопления насекомых. Комары забиваются в вентиляцию, покрывают стены и окна домов, затрудняя дыхание и создавая серьезные неудобства для людей. По словам биологов, наибольшее распространение получили виды комаров, которые не кусаются. Однако их массовое присутствие все равно вызывает дискомфорт у населения. Эксперты предупреждают, что с наступлением лета аналогичная ситуация может повториться и в других регионах, в том числе в Москве. Жителям советуют заранее запастись репеллентами.
Помимо комаров, в ряде регионов России фиксируется нашествие саранчи. В Волгоградской области уже введен режим повышенной готовности — насекомые угрожают урожаю, стремительно уничтожая посевы. Похожая ситуация отмечается в Дагестане, где плотность саранчи настолько высока, что создается впечатление, будто движется асфальт на дорогах.
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