В Челябинске будут судить сутенерш из спа-салона

В Советском райсуде Челябинска пройдет суд над тремя сутенершами, организовавшими притон с проститутками под видом спа-салона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в проституцию они вовлекали даже несовершеннолетних.
«Приватное заведение выявили оперативники подразделения по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска областного главка МВД. Спа-салон располагался на улице Цвиллинга в Челябинске. Стражи порядка провели обыск по его адресу, всех причастных к нелегальному бизнесу доставили в Отдел полиции „Советский“ для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в зависимости от степени участия и выполняемой роли сутенершам были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних). Следствие по делу завершено.
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