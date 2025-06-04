В центре Кургана на перекрестках рядом с кинотеатром «Россия» не работают светофоры. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На перекрестке возле кинотеатра „Россия“ с утра светофоры не работают. Также не работает светофоры у поворота на Володарского и на перекрестке Гоголя-Кирова», — рассказал корреспондент.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане уже возникали споры по поводу установки новых светофоров и состояния дорожной инфраструктуры: жители выражали недовольство неэффективным размещением светофоров и отсутствием разметки, а власти обещали устранить нарушения. На эти цели было выделено 4,1 млн рублей. Сейчас в городе продолжаются работы по установке новых светофоров, в том числе возле гидроузла на улице Ленина, что также вызывает обсуждение среди горожан.
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