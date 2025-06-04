В Томской области экстренно сел пассажирский вертолет

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На борту вертолета Ми-8Т находились 20 человек (архивное фото)
На борту вертолета Ми-8Т находились 20 человек (архивное фото) Фото:

В Томской области пассажирский вертолет совершил вынужденную посадку. В транспортной прокуратуре по Западно-Сибирскому региону заявили, что проверяют обстоятельства инцидента.

Инцидент произошел около 8:30 по местному времени во время выполнения авиационных работ. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность вертолета. «Воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО „Авиапредприятие „Ельцовка“ по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области“, — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале.

На борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Пострадавших нет. Новосибирская транспортная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности полетов.

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В Томской области пассажирский вертолет совершил вынужденную посадку. В транспортной прокуратуре по Западно-Сибирскому региону заявили, что проверяют обстоятельства инцидента. Инцидент произошел около 8:30 по местному времени во время выполнения авиационных работ. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность вертолета. «Воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО „Авиапредприятие „Ельцовка“ по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области“, — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. На борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Пострадавших нет. Новосибирская транспортная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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