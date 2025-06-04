В Томской области экстренно сел пассажирский вертолет

В Томской области пассажирский вертолет совершил вынужденную посадку. В транспортной прокуратуре по Западно-Сибирскому региону заявили, что проверяют обстоятельства инцидента.
Инцидент произошел около 8:30 по местному времени во время выполнения авиационных работ. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность вертолета. «Воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО „Авиапредприятие „Ельцовка“ по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области“, — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале.
На борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Пострадавших нет. Новосибирская транспортная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности полетов.
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