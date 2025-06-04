В Кремле оценили возможность отказа от моратория на смертную казнь

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу отмены моратория не смертную казнь остается неизменной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (Владимира Путина — прим.) на этот счет», — отметил Песков, комментируя обсуждение в обществе темы возможного возвращения смертной казни после серии терактов. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее депутат Сергей Миронов из «Справедливой России» призвал президента РФ Владимира Путина пересмотреть позицию Конституционного суда (КС) по смертной казни. Он заявил, что мораторий следует отменить из-за новых угроз безопасности. По его мнению, международные обязательства, на которые опирался КС, утратили актуальность. Опросы показывают, что 49% россиян поддерживают возвращение смертной казни. С 1996 года она не применяется в стране.
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