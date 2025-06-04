ММК обеспечит уникальной импортозамещающей продукцией металлургию РФ и СНГ

Производственные цеха компании «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в состав Группы ММК), запуск которых запланирован поэтапно начиная с июля 2025 года, смогут выпускать продукцию, способную заменить импортные аналоги. Кроме потребностей ММК и российского рынка, предприятие рассчитывает поставлять свою уникальную продукцию также компаниям из стран СНГ. Об этом директор компании МРК Дмитрий Куряев рассказал в ходе выступления на 22-м Металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста», проходившем в Москве.
«Производственные цеха компании „Механоремонтный комплекс“, которые планируется поэтапно запускать в работу с июля 2025 года, смогут обеспечить импортозамещающей и уникальной продукцией не только ММК и российский рынок, но и заинтересованные компании в странах СНГ. Проекты создания цеха литейно-кузнечной продукции (ЦЛКП) и цеха машиностроительной продукции (ЦМП) стартовали в 2022 году», — заявил Куряев. Обе производственные площадки займутся выпуском продукции, предназначенной для замещения импорта, включая изделия, не имеющие российских аналогов.
Литейно-кузнечный цех, рассчитанный на выпуск свыше 25 тысяч тонн продукции ежегодно (к четвертому году реализации проекта — к 2029 году), предусматривает создание полного производственного цикла кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, а также опорных валков для холодной и горячей прокатки и запасных частей из поковок, слитков массой до 120 тонн и стальных сортовых валков. Инвестиции в данный проект составят 21,4 млрд рублей, при этом ожидаемый прирост прибыли оценивается в 3,3 млрд рублей. Завершение первой очереди строительства намечено на 2026 год, второй этап планируется закончить в 2027 году.
В связи с введенными санкциями основные поставщики кованных прокатных валков и высококачественных поковок прекратили поставки в Россию. При этом производство опорных стальных валков в стране практически отсутствует. Одним из ключевых заказчиков продукции цеха станет госкорпорация «Росатом», заинтересованная в локализации производства критически важных моделей транспортно-упаковочных контейнеров (ТУК).
Комментируя второй проект, Куряев сообщил, что Центральное машиностроительное производство (ЦМП) будет выпускать до 10,4 тысяч тонн машиностроительной продукции в год. Среди наименований — кузова самосвалов, корпуса и опорные кольца конвертеров, сталевозы, шлаковозы, чугуновозы, литейные ковши, миксеры, вагоноопрокидыватели, купола воздухонагревательных печей, оборудование для машин непрерывного литья заготовок и мостовые краны грузоподъемностью свыше 50 тонн. В настоящее время подобная продукция преимущественно закупается за рубежом. Старт производства запланирован на июль текущего года и приурочен ко Дню металлурга.
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