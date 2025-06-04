Под открытым небом Екатеринбурга зазвучат строки Пушкина. Фото

В Екатеринбурге у Храма на Крови 6 июня проведут поэтический марафон
© Служба новостей «URA.RU»
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В марафоне смогут поучаствовать все желающие
В марафоне смогут поучаствовать все желающие Фото:

В Екатеринбурге 6 июня на площади перед Храмом на Крови проведут поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», посвященный Международному дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины.

«День рождения великого поэта — это государственный и действительно всенародный праздник. День, когда мы встречаемся со своей историей, со своей великой культурой. И Храм-на-Крови счастлив, что является площадкой для празднования дня рождения Александра Сергеевича. Ждем всех, чтобы еще раз прикоснуться к величайшему сыну нашего народа», — поделился старший священник Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло.

Марафон откроет заслуженный артист России Павел Любимов. К нему присоединятся представители власти, духовенства, искусства, спорта, медицины, образования и студенчества. Все участники будут читать произведения Пушкина со сцены. Атмосферу праздника дополнит выступление струнного ансамбля Свердловской филармонии «Мясковский-квартет».

Любой желающий сможет принять участие в марафоне и прочесть стихи Пушкина у открытого микрофона. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 371–71–57. Все участники получат памятные подарки. Мероприятие проводится ежегодно и уже стало традицией для уральской столицы.

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В Екатеринбурге 6 июня на площади перед Храмом на Крови проведут поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», посвященный Международному дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины. «День рождения великого поэта — это государственный и действительно всенародный праздник. День, когда мы встречаемся со своей историей, со своей великой культурой. И Храм-на-Крови счастлив, что является площадкой для празднования дня рождения Александра Сергеевича. Ждем всех, чтобы еще раз прикоснуться к величайшему сыну нашего народа», — поделился старший священник Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло. Марафон откроет заслуженный артист России Павел Любимов. К нему присоединятся представители власти, духовенства, искусства, спорта, медицины, образования и студенчества. Все участники будут читать произведения Пушкина со сцены. Атмосферу праздника дополнит выступление струнного ансамбля Свердловской филармонии «Мясковский-квартет». Любой желающий сможет принять участие в марафоне и прочесть стихи Пушкина у открытого микрофона. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 371–71–57. Все участники получат памятные подарки. Мероприятие проводится ежегодно и уже стало традицией для уральской столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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