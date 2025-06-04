В челябинских магазинах низких цен «Маяк» Россельхознадзор выявил нарушения

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Продукция животного происхождения в магазинах хранилась с нарушениями
Продукция животного происхождения в магазинах хранилась с нарушениями Фото:

В Челябинской области проверка восьми магазинов низких цен «Маяк» завершилась привлечением директоров к административной ответственности за многочисленные нарушения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Во время внеплановой проверки выявлены нарушение технических регламентов Таможенного союза и ветеринарных правил. К ответственности по части первой статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-сопроводительных правил <...> хранения и реализации продуктов животноводства) привлечены три должностных лица — директора магазинов „Маяк“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор проверил восемь магазинов в Челябинске, Копейске, Златоусте Магнитогорске. В торговых точках не было ветеринарно-сопроводительных документов на продаваемую продукцию и были нарушены правила хранения замороженной продукции животного происхождения. Также при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем. По результатам проверки юридическое лицо ООО «Ритейлсервис 42» привлечено к административной ответственности по части первой статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение <...> продавцом требований технического регламента) с наложением штрафа в 100 тысяч рублей. 

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В Челябинской области проверка восьми магазинов низких цен «Маяк» завершилась привлечением директоров к административной ответственности за многочисленные нарушения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  «Во время внеплановой проверки выявлены нарушение технических регламентов Таможенного союза и ветеринарных правил. К ответственности по части первой статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-сопроводительных правил <...> хранения и реализации продуктов животноводства) привлечены три должностных лица — директора магазинов „Маяк“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Россельхознадзор проверил восемь магазинов в Челябинске, Копейске, Златоусте Магнитогорске. В торговых точках не было ветеринарно-сопроводительных документов на продаваемую продукцию и были нарушены правила хранения замороженной продукции животного происхождения. Также при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем. По результатам проверки юридическое лицо ООО «Ритейлсервис 42» привлечено к административной ответственности по части первой статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение <...> продавцом требований технического регламента) с наложением штрафа в 100 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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