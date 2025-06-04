В челябинских магазинах низких цен «Маяк» Россельхознадзор выявил нарушения

В Челябинской области проверка восьми магазинов низких цен «Маяк» завершилась привлечением директоров к административной ответственности за многочисленные нарушения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Во время внеплановой проверки выявлены нарушение технических регламентов Таможенного союза и ветеринарных правил. К ответственности по части первой статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-сопроводительных правил <...> хранения и реализации продуктов животноводства) привлечены три должностных лица — директора магазинов „Маяк“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Россельхознадзор проверил восемь магазинов в Челябинске, Копейске, Златоусте Магнитогорске. В торговых точках не было ветеринарно-сопроводительных документов на продаваемую продукцию и были нарушены правила хранения замороженной продукции животного происхождения. Также при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем. По результатам проверки юридическое лицо ООО «Ритейлсервис 42» привлечено к административной ответственности по части первой статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение <...> продавцом требований технического регламента) с наложением штрафа в 100 тысяч рублей.
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