Китай собирается купить в Европе сотни самолетов

Китайские авиакомпании рассматривают возможность заключения одной из крупнейших сделок в истории мировой авиации — закупки до 500 самолетов у европейского производителя Airbus. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным источников Bloomberg, обсуждается закупка от 200 до 500 самолетов, включая как широкофюзеляжные, так и узкофюзеляжные модели. Если сделка состоится, она станет крупнейшей для Китая и потенциально рекордной для мировой авиационной отрасли. Однако детали соглашения пока не раскрываются, переговоры продолжаются. Ожидается, что официальное объявление о сделке может состояться в июле, когда в Пекин прибудет руководство Евросоюза и лидеры европейских стран по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между КНР и ЕС.
Информация о возможной закупке у Airbus появилась на фоне сообщений о том, что китайские власти ранее рекомендовали авиакомпаниям воздержаться от новых заказов у американских производителей, в частности у Boeing. Это решение было связано с обострением торговых отношений между США и Китаем и введением Вашингтоном новых пошлин.
Собеседники Bloomberg отмечают, что переговоры между Китаем и Airbus остаются «переменчивыми». Они не исключают, что сделка может быть отложена или вовсе не состояться. Представители Airbus и Управления гражданской авиации Китая пока воздерживаются от официальных комментариев по данному вопросу.
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