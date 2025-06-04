Контрактника из Златоуста отправили на 15 лет в колонию за разбой и наркотики

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Военный отправится в колонию особого режима
Военный отправится в колонию особого режима Фото:

Военного из Златоуста (Челябинская область) приговорили к 15-летнему сроку в колонии особого режима за разбой, хранение наркотиков и оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Рядовой К. признан виновным в неявке без уважительных причин в установленный срок на службу и самовольное оставление места службы, совершенные в период мобилизации, продолжительностью свыше одного месяца; незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и разбое. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе суда.

Сначала военнослужащий в июле прошлого года без уважительных причин не прибыл из больницы в воинскую часть в Кемеровской области. 26 сентября в Златоусте сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него почти три грамма мефедрона.

После этого рядового отправили в часть, однако уже в октябре он самовольно оставил место службы и вновь отправился в Златоуст. Ночью 19 ноября он и его знакомый Д. через незапертую балконную дверь проникли в квартиру местного жителя и напали на спящего хозяина квартиры. Они избили его, требуя денег. В результате нападения К. и Д. похитили более ста тысяч рублей у потерпевшего, которому были причинены гематомы и ссадины, а также переломы. Уже 20 ноября военный и его подельник были задержаны полицией.

Подельник рядового, признанный виновным в разбое, также понес наказание. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Военного из Златоуста (Челябинская область) приговорили к 15-летнему сроку в колонии особого режима за разбой, хранение наркотиков и оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Рядовой К. признан виновным в неявке без уважительных причин в установленный срок на службу и самовольное оставление места службы, совершенные в период мобилизации, продолжительностью свыше одного месяца; незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и разбое. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе суда. Сначала военнослужащий в июле прошлого года без уважительных причин не прибыл из больницы в воинскую часть в Кемеровской области. 26 сентября в Златоусте сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него почти три грамма мефедрона. После этого рядового отправили в часть, однако уже в октябре он самовольно оставил место службы и вновь отправился в Златоуст. Ночью 19 ноября он и его знакомый Д. через незапертую балконную дверь проникли в квартиру местного жителя и напали на спящего хозяина квартиры. Они избили его, требуя денег. В результате нападения К. и Д. похитили более ста тысяч рублей у потерпевшего, которому были причинены гематомы и ссадины, а также переломы. Уже 20 ноября военный и его подельник были задержаны полицией. Подельник рядового, признанный виновным в разбое, также понес наказание. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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