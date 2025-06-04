Водителя из Удмуртии будут судить в Пермском крае за смертельное ДТП

Водитель грузовика из Удмуртии предстанет перед Краснокамским городским судом (Пермский край) по обвинению в гибели трех человек. Это произошло в результате аварии.
«Утром 15 марта 2025 года на трассе „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“ обвиняемый не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем, который двигался впереди. В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по части 5 статьи 264 УК РФ», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
В прокуратуре добавили, что мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, суд может лишить его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Материалы уголовного дела уже направлены для рассмотрения по существу в Краснокамский городской суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!