Пермяки смогут уехать в День города на ночной электричке

В День города Перми,12 июня, для удобства жителей будет организован специальный ночной пригородный поезд. Он будет следовать по кольцевому маршруту, между правым и левым берегами Камы. Дополнительный рейс позволит участникам праздничных мероприятий добраться домой после завершения программы.
«Ночная электричка №6060/6059 отправится со станции Пермь-2 в 23:50. В пути предусмотрены остановки на станциях Пермь-1, Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная и Пермь-2. Для увеличения вместимости на маршруте будет задействован состав из восьми вагонов», — сообщает telegram-канал «Пермская электричка».
Кроме того, в праздничные и выходные дни, с 12 по 15 июня, будут назначены дополнительные пригородные поезда из Перми. Они будут курсировать в Кишерть, Верещагино, Яйву, Менделеево и другие населенные пункты.
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