Стала известна программа на День города в Перми

В День города, 12 июня, в Перми запланированы более 60 мероприятий на разных площадках. По традиции праздник начнется 11 июня в 23:00 в сквере имени В. Н. Татищева. Афиша опубликована на сайте администрации Перми.
«В День города и День России для жителей и гостей Перми подготовлена обширная праздничная программа. Центральными площадками 12 июня станут эспланада и набережная Камы. Более 60 мероприятий запланировано во всех районах города», — сказано на сайте городской администрации.
В сквере имени В. Н. Татищева 11 июня будут работать интерактивные площадки. Состоится вручение «ключа от города» и символических медалей отличившимся пермякам.
В День города мероприятия начнутся в 11:00. Сначала пройдет торжественная церемония открытия плит на аллее Доблести и Славы на Эспланаде. В этом году звезды установят директору Государственного союзного завода имени Молотова №172, Герою Социалистического Труда Абраму Быховскому, руководителю строительства и первому директору завода «Камкабель» Леониду Фарберу, художественному руководителю Пермского академического театра драмы, Народному артисту СССР, Почетному гражданину Пермской области Ивану Бобылеву, главному врачу Ордена «Знак Почета» Пермской областной клинической больницы Анне Рудаковой, создателю заповедников «Басеги» и «Вишерский», Заслуженному экологу России, доктору географических наук Георгию Воронову, создателю пермского театра «Балет Евгения Панфилова» Евгению Панфилову.
Далее на сцене перед Театром-Театром начнется концерт. Он будет состоять из нескольких блоков, одним из которых станет фестиваль «Блогеры России». В мэрии Перми отметили, что это мероприятие состоится в городе впервые. Его проведение стало возможно благодаря статусу «Молодежной столицы», который Пермь получила в 2025 году. Хэдлайнером фестиваля станет певица и телеведущая Ольга Бузова.
Еще одна сцена будет расположена в центральном квартале Эспланады. С 12:30 до 22:00 там состоится выступление детских и подростковых коллективов муниципальных учреждений. Пермская краевая филармония покажет спектакль и выступят участники Российского союза боевых искусств.
Также концертную площадку установят на набережной Камы. Там с 12:00 до 20:00 будут работать интерактивные зоны.
В дворце культуры имени А. Г. Солдатова с 16:00 пройдет премия Главы города Перми. Награды вручат работникам сферы культуры и искусства. Также запланировано выступление творческих коллективов, но попасть туда можно только по приглашениям.
В районах Перми тоже пройдут праздничные мероприятия. В Индустриальном районе в 12:00 начнется концерт в саду имени В. Л. Миндовского, в это же время состоятся мероприятия в Кировском районе в парке «Счастье есть», в Свердловском районе около дворца культуры имени М. И. Калинина и в Орджоникидзевском районе на площади перед дворцом культуры «Искра». В Мотовилихинском районе концерт можно посмотреть с 13:00 до 16:00 в сквере имени Юрия Калачникова. В Дзержинском районе в детской библиотеке №15 с 7 по 13 июня состоится цикл творческих занятий «Медведь, который объединяет».
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