Суд взял паузу перед оглашением итогов апелляции депутата думы ХМАО из-за ВНЖ Италии

В ХМАО суд перенес оглашение итогов апелляции депутата Андреева из-за ВНЖ Италии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья вернула дело Алексея Андреева на судебное следствие
Судья вернула дело Алексея Андреева на судебное следствие Фото:

Мегионский городской суд на три недели перенес рассмотрение процесса по апелляции депутата думы ХМАО Алексея Андреева, который был признан виновным в неуведомлении о наличии временного вида на жительство Италии. Судья Ольга Парфененко вернула дело на судебное следствие, чтобы заново изучить доводы сторон.

«Дело возвращено в судебное следствие. Процесс отложен», — сообщил журналист URA.RU из городского суда.

Судья в ходе процесса заявила, что решение об отложении связано с многочисленными нарушениями, допущенные первой инстанцией — мировым судом. Так, в протоколе отсутствовало постановление об отказе в прекращении уголовного дела и разъяснения подсудимому его прав и сроков для обжалования приговора.

Андреев в разговоре с журналистом агентства уточнил, что в настоящий момент не обладает ВНЖ Италии, а сам документ не подразумевал свободное проживание в стране, и поэтому, по его мнению, преследование по этому делу должно быть прекращено за истечением срока давности. Сам депутат считает, что и не должен был уведомлять, «поскольку у него был временный ВНЖ, который не позволял постоянно проживать в Италии». Адвокат на заседании суда заявлял о нарушениях при рассмотрении дела — несмотря на ходатайства, процесс проходит в Югре, хотя депутат давно живет в Подмосковье и имеет право на судебное разбирательство по месту жительства.

В апреле 2025 года мировой суд Мегиона признал Алексея Андреева виновным неуведомлении о наличии ВНЖ Италии и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Он не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу.

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Мегионский городской суд на три недели перенес рассмотрение процесса по апелляции депутата думы ХМАО Алексея Андреева, который был признан виновным в неуведомлении о наличии временного вида на жительство Италии. Судья Ольга Парфененко вернула дело на судебное следствие, чтобы заново изучить доводы сторон. «Дело возвращено в судебное следствие. Процесс отложен», — сообщил журналист URA.RU из городского суда. Судья в ходе процесса заявила, что решение об отложении связано с многочисленными нарушениями, допущенные первой инстанцией — мировым судом. Так, в протоколе отсутствовало постановление об отказе в прекращении уголовного дела и разъяснения подсудимому его прав и сроков для обжалования приговора. Андреев в разговоре с журналистом агентства уточнил, что в настоящий момент не обладает ВНЖ Италии, а сам документ не подразумевал свободное проживание в стране, и поэтому, по его мнению, преследование по этому делу должно быть прекращено за истечением срока давности. Сам депутат считает, что и не должен был уведомлять, «поскольку у него был временный ВНЖ, который не позволял постоянно проживать в Италии». Адвокат на заседании суда заявлял о нарушениях при рассмотрении дела — несмотря на ходатайства, процесс проходит в Югре, хотя депутат давно живет в Подмосковье и имеет право на судебное разбирательство по месту жительства. В апреле 2025 года мировой суд Мегиона признал Алексея Андреева виновным неуведомлении о наличии ВНЖ Италии и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Он не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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