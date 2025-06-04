Росгвардейцы ЯНАО провели учения по экстремальному туристическому маршруту. Видео

Офицеры СОБР провели полевой выход в горах Полярного Урала
© Служба новостей «URA.RU»
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Экстремальные учения прошли в горах ЯНАО
Экстремальные учения прошли в горах ЯНАО Фото:

Бойцы СОБР управления Росгвардии по ЯНАО провели экстремальные учения в горах Полярного Урала. Подразделение совершило марш-бросок по горному массиву Рай-Из до Долины идолов, выполняя задачи по разведке, поиску и задержанию условных вооруженных преступников, сообщила URA.RU пресс-служба управления Росгвардии.

«Бойцы СОБР совершенствовали навыки работы с БПЛА, используя их для воздушной разведки и корректировки оперативных действий. Это позволило повысить эффективность выполнения задач в условиях ограниченной видимости и на незнакомой территории», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства. 

В ходе экстремального марш-броска по горам проверены навыки скрытого передвижения, ориентирования на незнакомой местности при сложном рельефе. Офицеры продемонстрировали слаженную работу и их навыки по достоинству оценил командир спецотряда «Варк». Подобные выходы являются неотъемлемой частью подготовки росгвардейцев, выполняющих специальные задачи.

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Бойцы СОБР управления Росгвардии по ЯНАО провели экстремальные учения в горах Полярного Урала. Подразделение совершило марш-бросок по горному массиву Рай-Из до Долины идолов, выполняя задачи по разведке, поиску и задержанию условных вооруженных преступников, сообщила URA.RU пресс-служба управления Росгвардии. «Бойцы СОБР совершенствовали навыки работы с БПЛА, используя их для воздушной разведки и корректировки оперативных действий. Это позволило повысить эффективность выполнения задач в условиях ограниченной видимости и на незнакомой территории», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства.  В ходе экстремального марш-броска по горам проверены навыки скрытого передвижения, ориентирования на незнакомой местности при сложном рельефе. Офицеры продемонстрировали слаженную работу и их навыки по достоинству оценил командир спецотряда «Варк». Подобные выходы являются неотъемлемой частью подготовки росгвардейцев, выполняющих специальные задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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