Глава МО Германии заявил, что дальнобойные ракеты скоро поступят в ВСУ

Первое дальнобойное вооружение, произведенное на территории Украины при финансовой поддержке Германии, может поступить в ВСУ в ближайшие недели. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель», — сообщил Борис Писториус накануне заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Его выступление опубликовано на официальном сайте Североатлантического альянса. По словам министра, уже до конца текущего года на Украине планируется выпустить «значительное» количество дальнобойного оружия, что, по его мнению, должно усилить обороноспособность страны.
Писториус также отметил, что намерен продвигать инициативу по противовоздушной обороне и призывать страны НАТО активнее делиться с Украиной системами Patriot. Он подчеркнул важность наращивания оборонных возможностей украинских войск и обеспечения их современными средствами защиты от воздушных угроз.
В конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц разрешил Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России. Позже министерство обороны Германии сообщило о подписании соглашения с Киевом о финансировании производства дальнобойного вооружения на украинской территории. Тогда же было объявлено о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь, включая поставки систем ПВО и комплектующих к ним.
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