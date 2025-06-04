Пермский перевозчик извинился перед пассажирами за некачественное обслуживание

Директор ООО «АААавто», обслуживающего маршруты №№2, 60 и 80, извинился перед пассажирами. По его словам, возникшие проблемы связаны с нехваткой кадров и скоро будут решены. Видео опубликовано в telegram-канале департамента транспорта Перми. Ранее горожане жаловались на работу автобусов в правобережной части города.
«Для нас это направление новое, мы тоже получили многочисленные жалобы по маршрутам №№2, 60, 80. Приносим глубочайшие извинения пассажирам за то, что доставили неудобства в связи с тем, что неполноценно успели набрать кадры. В ближайшее время все будет исправлено и будет качественное, хорошее в автобусах, курсирующих на данных маршрутах», — сообщил директор ООО «АААвто» Александр Антипов.
Дептранс Перми следит за ситуацией и поставил перед перевозчиком задачу перераспределить ресурсы для исключения роста интервалов движения. В первую очередь от предприятия требуют добавить автобусы на маршрут №80.
Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры раскритиковали работу транспорта на правом берегу Камы. Их возмутили огромные интервалы движения, неработающие кондиционеры, валидаторы, кнопки открытия дверей и другие недочеты. За нарушения графика, проблемы с оборудованием или состоянием автобуса перевозчиков оштрафуют.
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