Власти Перми ответили на жалобы пассажиров на новые автобусы

Перевозчиков в Перми оштрафуют за нарушения графика, проблемы с оборудованием или состоянием автобуса. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта Перми. Ранее пассажиры подвергли жесткой критике работу новых автобусов в правобережной части города.
«Срывы рейсов фиксируются навигационной системой. За все нарушения графика движения, проблемы с работой оборудования, внутренней или внешней экипировкой перевозчики будут оштрафованы. С 1 июня к работе в Кировском районе приступил новый перевозчик. Соблюдение расписания по данным маршрутам взято на особый контроль, проводится работа по стабилизации выполнения рейсов и условий контракта», — сообщили URA.RU в городском дептрансе.
Пассажиры также не обнаружили QR-кодов для оплаты проезда в ряде автобусов. Если рядом нет доступной наклейки, в ведомстве порекомендовали оплачивать проезд в приложении «Пермский транспорт» через Bluetooth, госномер автобуса или выбор его на карте.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июня в правобережной части Перми изменилась работа общественного транспорта. Там увеличили вместимость автобусов, запустили новые маршруты и увеличили число ускоренных рейсов по улице Якутской. Однако пассажиры сразу начали массово жаловаться на большие интервалы движения, неработающие кондиционеры, валидаторы, кнопки открытия дверей и другие недочеты.
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