Пермяки массово жалуются на новые автобусы

Пермяки возмущены качеством работы новых автобусов в правобережной части города, которые запустили с 1 июня. Пассажиры жалуются на большие интервалы движения, неработающие кондиционеры, валидаторы и кнопки открытия дверей, отсутствие QR-кодов для оплаты проезда и другие недочеты. Своими отзывами они делятся в соцсетях.
«Не в первый раз жители Перми жаловались на 80 автобус, но это уже чересчур. Я жду автобус уже более часа, на маршруте показывается всего один из всех возможных автобусов данного маршрута. Вопрос к водителям и всему „Пермскому транспорту“: если бы вы опаздывали домой/в общежитие, которое находится в другом районе, вам бы понравилось?», — сетует пассажир в telegram-канале «ЧП Пермь». На маршрут также поступают жалобы из-за давки, духоты при неработающих кондиционерах и проблем с оплатой картой.
По словам пассажиров, в первый день работы автобусы маршрута №2 пропадали с карты и в них не работал кондиционер. В одном из транспортных средств также некорректно работал информатор, из-за чего водитель пропустил остановку. В «гармошке» на маршруте №53 не оказалось QR-кодов, а кнопки для адресного открытия дверей не работали. Интервалы движения на некоторых маршрутах значительно увеличились: на маршруте №2 — от 20 до 80 минут, №52 — от 40 до 45 минут, №60 — от 40 до 90 минут, а №80 — от 30 до 40 минут.
На маршруте №77 пассажиры обнаружили, что в автобусе уже успел сломаться валидатор. «Водитель перезагружает и появляется „Приложите карту“, карта не прочитывается, валидатор не реагирует», — рассказал пермяк в telegram-канале «ЧП Пермь». Позднее новый автобус того же маршрута во время движения задымился из-за перегрева колодок и был снят с линии.
Пассажиры были недовольны работой ряда маршрутов и ранее. Так, про автобусы №80 говорили, что они ходят редко и всегда переполнены. Жители Гайвы регулярно не могли зайти в несколько автобусов №53 подряд из-за давки. Также оказалось, что в автобусах 16 маршрутов в жару были выключены кондиционеры.
URA.RU отправило запросы в департамент транспорта Перми и перевозчикам, которые работают на маршрутах. Ответы на них ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!