Первый фестиваль любителей кофе пройдет на Ямале

В Ноябрьске состоится кофейный фестиваль «Черное.Белое»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль кофе пройдет в Ноябрьске
Фестиваль кофе пройдет в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 28 июня пройдет первый на Ямале фестиваль кофе «Черное. Белое». Мероприятие охватит как профессионалов кофейного дела, так и простых любителей кофе.

«Фестиваль позволяет почувствовать себя частью чего-то большего, ощутить гармонию контрастов и насладиться моментом в окружении прекрасной северной природы. Это праздник для тех, кто ценит вкус, красоту и душевное тепло, несмотря на суровый климат. Это Ямал, и здесь умеют удивлять», — говорится на официальной странице фестиваля.

Само мероприятие будет разделено на три части. В первой будет общение с профессионалами в формате «кофейных советов». Во второй части будет работать площадка с лекториями для собственников кофеен и бариста, третью часть посвятят интерактиву для жителей города.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 28 июня пройдет первый на Ямале фестиваль кофе «Черное. Белое». Мероприятие охватит как профессионалов кофейного дела, так и простых любителей кофе. «Фестиваль позволяет почувствовать себя частью чего-то большего, ощутить гармонию контрастов и насладиться моментом в окружении прекрасной северной природы. Это праздник для тех, кто ценит вкус, красоту и душевное тепло, несмотря на суровый климат. Это Ямал, и здесь умеют удивлять», — говорится на официальной странице фестиваля. Само мероприятие будет разделено на три части. В первой будет общение с профессионалами в формате «кофейных советов». Во второй части будет работать площадка с лекториями для собственников кофеен и бариста, третью часть посвятят интерактиву для жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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