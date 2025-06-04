Первый фестиваль любителей кофе пройдет на Ямале

В Ноябрьске (ЯНАО) 28 июня пройдет первый на Ямале фестиваль кофе «Черное. Белое». Мероприятие охватит как профессионалов кофейного дела, так и простых любителей кофе.
«Фестиваль позволяет почувствовать себя частью чего-то большего, ощутить гармонию контрастов и насладиться моментом в окружении прекрасной северной природы. Это праздник для тех, кто ценит вкус, красоту и душевное тепло, несмотря на суровый климат. Это Ямал, и здесь умеют удивлять», — говорится на официальной странице фестиваля.
Само мероприятие будет разделено на три части. В первой будет общение с профессионалами в формате «кофейных советов». Во второй части будет работать площадка с лекториями для собственников кофеен и бариста, третью часть посвятят интерактиву для жителей города.
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