Mirage 2000 пролетели над Черным морем
Истребители Mirage 2000 ВВС Франции совершили показательный полет над Черным морем, выстроившись в форме украинского трезубца в небе. Об этом сообщили украинские издания.
«Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, „нарисовав“ тризуб», — пишут украинские СМИ. Подробности пока неизвестны.
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