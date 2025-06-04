Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, «нарисовав» тризуб

Истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, выстроившись в тризуб
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Mirage 2000 пролетели над Черным морем
Mirage 2000 пролетели над Черным морем Фото:

Истребители Mirage 2000 ВВС Франции совершили показательный полет над Черным морем, выстроившись в форме украинского трезубца в небе. Об этом сообщили украинские издания.

«Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, „нарисовав“ тризуб», — пишут украинские СМИ. Подробности пока неизвестны.

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Истребители Mirage 2000 ВВС Франции совершили показательный полет над Черным морем, выстроившись в форме украинского трезубца в небе. Об этом сообщили украинские издания. «Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, „нарисовав“ тризуб», — пишут украинские СМИ. Подробности пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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