04 июня 2025

Эксперт заявил URA.RU, что на фоне киевского терроризма Трамп попросит личной встречи с Путиным

Доцент Сотников: на фоне терроризма Киева Трамп станет просить встречи с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Трамп ведут диалог по Украине
Путин и Трамп ведут диалог по Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп видит, что Украина занимается государственным терроризмом на фоне переговоров с Россией. Американский лидер понимает, что без личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным мира на Украине нельзя добиться. При этом, Трамп желает завершения конфликта и намерен активизировать свои усилия. Об этом URA.RU рассказал доцент Высшей школы экономики (ВШЭ), историк Владимир Сотников.

«Если Трамп увидит окончательно, что результата нет и удары террористические со стороны Украины продолжатся, то переговоры потеряют всякий смысл. Тогда он активизируется и может быть будет настаивать на срочной встрече. Это будет личная встреча Путина, Трампа и, возможно, Зеленского», — пояснил Сотников.

По мнению Сотникова, Трамп может оказывать давление на Зеленского и на Путина. Глава Белого дома нацелен на результат, то есть, на достижение мира на Украине. Однако Путин, возможно, не захочет встречаться с Зеленским из-за недавних ударов по аэродромам. Президент РФ считает, что киевский режим занимается терроризмом. При этом сам Зеленский считает, что его позиции усилились и он хочет диктовать условия, отметил эксперт ВШЭ.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров США и России сообщил, что Трамп внимательно выслушал рассказ Путина об украинских атаках на российские аэродромы. Он добавил, что лидер России подробно высказался о ситуации.

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Президент США Дональд Трамп видит, что Украина занимается государственным терроризмом на фоне переговоров с Россией. Американский лидер понимает, что без личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным мира на Украине нельзя добиться. При этом, Трамп желает завершения конфликта и намерен активизировать свои усилия. Об этом URA.RU рассказал доцент Высшей школы экономики (ВШЭ), историк Владимир Сотников. «Если Трамп увидит окончательно, что результата нет и удары террористические со стороны Украины продолжатся, то переговоры потеряют всякий смысл. Тогда он активизируется и может быть будет настаивать на срочной встрече. Это будет личная встреча Путина, Трампа и, возможно, Зеленского», — пояснил Сотников. По мнению Сотникова, Трамп может оказывать давление на Зеленского и на Путина. Глава Белого дома нацелен на результат, то есть, на достижение мира на Украине. Однако Путин, возможно, не захочет встречаться с Зеленским из-за недавних ударов по аэродромам. Президент РФ считает, что киевский режим занимается терроризмом. При этом сам Зеленский считает, что его позиции усилились и он хочет диктовать условия, отметил эксперт ВШЭ. Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров США и России сообщил, что Трамп внимательно выслушал рассказ Путина об украинских атаках на российские аэродромы. Он добавил, что лидер России подробно высказался о ситуации.
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