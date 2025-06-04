04 июня 2025

Народным мастерам Пермского края вдвое повысят размер выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Звание «Народный мастер Пермского края» смогут получать лишь 5 лучших мастеров
Звание «Народный мастер Пермского края» смогут получать лишь 5 лучших мастеров Фото:

В два раза увеличить выплаты народным мастерам планируют в Прикамье. Законопроект, предусматривающий повышение размера вознаграждения для обладателей звания «Народный мастер Пермского края», был внесен губернатором региона Дмитрием Махониным на рассмотрение Законодательного собрания.

"Проект закона предусматривает увеличение размера денежного вознаграждения с 50 до 100 тысяч рублей. При этом сокращается количество ежегодно присваиваемых званий — с 10 до пяти. Ожидается, что это повысит статус награды", — сообщает telegram-канал Парламента Пермского края. Отмечается, что рассмотрение законопроекта запланировано на пленарное заседание, которое состоится в августе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году звание «Народный мастер Пермского края» присудили 10 жителям региона, которые занимаются народными промыслами. Торжественная церемония состоялась в рамках заседания правительства края. Губернатор Дмитрий Махонин отметил хранителей традиций из Кудымкара, Чернушки, Чусового, Березников, Кунгура, Перми, Барды и Орды.

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В два раза увеличить выплаты народным мастерам планируют в Прикамье. Законопроект, предусматривающий повышение размера вознаграждения для обладателей звания «Народный мастер Пермского края», был внесен губернатором региона Дмитрием Махониным на рассмотрение Законодательного собрания. "Проект закона предусматривает увеличение размера денежного вознаграждения с 50 до 100 тысяч рублей. При этом сокращается количество ежегодно присваиваемых званий — с 10 до пяти. Ожидается, что это повысит статус награды", — сообщает telegram-канал Парламента Пермского края. Отмечается, что рассмотрение законопроекта запланировано на пленарное заседание, которое состоится в августе. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году звание «Народный мастер Пермского края» присудили 10 жителям региона, которые занимаются народными промыслами. Торжественная церемония состоялась в рамках заседания правительства края. Губернатор Дмитрий Махонин отметил хранителей традиций из Кудымкара, Чернушки, Чусового, Березников, Кунгура, Перми, Барды и Орды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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