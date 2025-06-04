Дети массово отравились в поезде из Екатеринбурга в Анапу

В поезде, который следовал из Екатеринбурга в Анапу, массово отравились дети. Все, у кого были обнаружены признаки недомогания, ехали в одном вагонею. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Сегодня дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры 9 городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы», — сообщили в telegram-канале департамента.
По эпидемиологическим показаниям восем детей были сняты с поезда и направлены в стационар в Воронежской области. Сейчас признаки отравления у них отсутствуют. «Все родители высказали пожелание продолжить отдых. После выписки ребята будут доставлены в лагерь силами оператора-перевозчика», — уточнили в департаменте.
Известно, что питание для всех вагонов организовано централизованно из вагона-ресторана. Однако признаки заболевания проявились только у пассажиров одного вагона. Предположительно, причиной массового отравления могла стать еда, которую дети привезли с собой из дома.
Остальные дети из этого вагона чувствуют себя удовлетворительно и продолжают поездку. После прибытия в Анапу их временно разместят в изоляторе лагеря «Жемчужина» для наблюдения врачей. Ограничения на детей из других вагонов не вводятся.
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