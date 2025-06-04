04 июня 2025

Дети массово отравились в поезде из Екатеринбурга в Анапу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров сняли с поезда и госпитализировали
Пассажиров сняли с поезда и госпитализировали Фото:

В поезде, который следовал из Екатеринбурга в Анапу, массово отравились дети. Все, у кого были обнаружены признаки недомогания, ехали в одном вагонею. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Сегодня дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры 9 городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы», — сообщили в telegram-канале департамента. 

По эпидемиологическим показаниям восем детей были сняты с поезда и направлены в стационар в Воронежской области. Сейчас признаки отравления у них отсутствуют. «Все родители высказали пожелание продолжить отдых. После выписки ребята будут доставлены в лагерь силами оператора-перевозчика», — уточнили в департаменте. 

Известно, что питание для всех вагонов организовано централизованно из вагона-ресторана. Однако признаки заболевания проявились только у пассажиров одного вагона. Предположительно, причиной массового отравления могла стать еда, которую дети привезли с собой из дома.

Остальные дети из этого вагона чувствуют себя удовлетворительно и продолжают поездку. После прибытия в Анапу их временно разместят в изоляторе лагеря «Жемчужина» для наблюдения врачей. Ограничения на детей из других вагонов не вводятся.

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В поезде, который следовал из Екатеринбурга в Анапу, массово отравились дети. Все, у кого были обнаружены признаки недомогания, ехали в одном вагонею. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Сегодня дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры 9 городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы», — сообщили в telegram-канале департамента.  По эпидемиологическим показаниям восем детей были сняты с поезда и направлены в стационар в Воронежской области. Сейчас признаки отравления у них отсутствуют. «Все родители высказали пожелание продолжить отдых. После выписки ребята будут доставлены в лагерь силами оператора-перевозчика», — уточнили в департаменте.  Известно, что питание для всех вагонов организовано централизованно из вагона-ресторана. Однако признаки заболевания проявились только у пассажиров одного вагона. Предположительно, причиной массового отравления могла стать еда, которую дети привезли с собой из дома. Остальные дети из этого вагона чувствуют себя удовлетворительно и продолжают поездку. После прибытия в Анапу их временно разместят в изоляторе лагеря «Жемчужина» для наблюдения врачей. Ограничения на детей из других вагонов не вводятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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