Shot: горные породы обрушились на камчатских рабочих, один шахтер погиб

Горные породы обрушились на рабочих в Камчатском крае на руднике по добыче золота и серебра «Бараньевский». Он расположен в Быстринском районе, в 245 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. В результате обрушения погиб один из рабочих.
«Порода рухнула в районе 4:30 утра по местному времени на глубине около 700 метров — обрушилась кровля выработки. Одного из находившихся на смене мужчин, работавшего проходчиком, завалило обломками, он скончался на месте. Других пострадавших, предварительно, нет», — сообщает telegram-канал Shot.
Отмечается, что спасательные службы оперативно извлекли тело погибшего из-под обломков и доставили его на поверхность. В настоящее время специалисты продолжают работы по укреплению стен шахты и восстановлению крепей, чтобы предотвратить возможные повторные обрушения.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Ответ на него ожидается.
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