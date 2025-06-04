Разведенные свердловчане чаще подхватывают ВИЧ

Чаще всего в Свердловской области ВИЧ-инфекцией заражаются разведенные жители, находящиеся в активном поиске новых отношений. Об этом рассказала главный врач областного центра СПИДа Анжелика Подымова.
«Если мы говорим о женщинах, то это преимущественно половой путь передачи. Половой путь — это 80%, 4 из 5 вновь выявленных пациентов заражаются ВИЧ-инфекцией именно так. Это женщины в возрасте 35+, 45+ и даже 55+. Когда женщина ищет себе новую любовь, нового партнера, безусловно, сначала должно быть модно протестироваться и затем строить отношения», — сообщила эксперт в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
Жители области этого возраста достаточно халатно относятся к защите своих половых связей, считает Подымова. По ее словам, все больше молодых людей приводят родителей на экспресс-тесты, поскольку взрослые после развода и начала новых отношений попадают в группу риска.
Главврач также прокомментировала инициативу введения уроков полового воспитания в школах: «Половым воспитанием должны заниматься родители и семейный социум. Но мы создали программы по обучению педагогов». Она уточнила, что в регионе уже около 1 000 педагогов прошли специализированное обучение в СПИД-центре и могут профессионально обсуждать вопросы интимного характера с учениками.
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