04 июня 2025

В Перми появятся временные остановки у городских кладбищ на Троицу и Семик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На автобусном маршруте №46 будет увеличено количество рейсов
На автобусном маршруте №46 будет увеличено количество рейсов Фото:

В Перми с 5 по 8 июня для ряда автобусных маршрутов вводятся временные остановки у городских кладбищ. Изменения связаны с религиозными праздниками Семик и Троица, сообщили в городском департаменте транспорта города.

«В связи с религиозными праздниками Семик и Троица, 5, 7 и 8 июня вводятся временные остановочные пункты автобусов у городских кладбищ. Маршруты, проходящие по Южной дамбе, станут совершать остановку у Южного кладбища. Для маршрутов №№22, 23, 32 и 58 вводится временная остановка в обоих направлениях у кладбища Банная гора», — сообщает telegram-канал ведомства.

Также в ведомстве проинформировали, что на маршруте №46 будет увеличено количество рейсов. Это позволит обеспечить дополнительную транспортную доступность для жителей, планирующих посещение кладбищ в праздничные дни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми с 5 по 8 июня для ряда автобусных маршрутов вводятся временные остановки у городских кладбищ. Изменения связаны с религиозными праздниками Семик и Троица, сообщили в городском департаменте транспорта города. «В связи с религиозными праздниками Семик и Троица, 5, 7 и 8 июня вводятся временные остановочные пункты автобусов у городских кладбищ. Маршруты, проходящие по Южной дамбе, станут совершать остановку у Южного кладбища. Для маршрутов №№22, 23, 32 и 58 вводится временная остановка в обоих направлениях у кладбища Банная гора», — сообщает telegram-канал ведомства. Также в ведомстве проинформировали, что на маршруте №46 будет увеличено количество рейсов. Это позволит обеспечить дополнительную транспортную доступность для жителей, планирующих посещение кладбищ в праздничные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...