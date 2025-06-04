В Перми появятся временные остановки у городских кладбищ на Троицу и Семик

В Перми с 5 по 8 июня для ряда автобусных маршрутов вводятся временные остановки у городских кладбищ. Изменения связаны с религиозными праздниками Семик и Троица, сообщили в городском департаменте транспорта города.
«В связи с религиозными праздниками Семик и Троица, 5, 7 и 8 июня вводятся временные остановочные пункты автобусов у городских кладбищ. Маршруты, проходящие по Южной дамбе, станут совершать остановку у Южного кладбища. Для маршрутов №№22, 23, 32 и 58 вводится временная остановка в обоих направлениях у кладбища Банная гора», — сообщает telegram-канал ведомства.
Также в ведомстве проинформировали, что на маршруте №46 будет увеличено количество рейсов. Это позволит обеспечить дополнительную транспортную доступность для жителей, планирующих посещение кладбищ в праздничные дни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!