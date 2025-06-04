В пермском детском лагере нашли опасное мясо, рыбу и молоко

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю выявило нарушения в оформлении ветеринарных документов на продукты питания в 20 социальных учреждениях Пермского края. Серьезные замечания касаются детского загородного лагеря «Восток», сообщает официальный сайт ведомства.
«29 мая 2025 года Управлением Россельхознадзора проведены контрольные мероприятия. установлено, что у детского загородного лагеря „Восток“ с 30 мая 2023 года по 21 марта 2025 года не осуществлено гашение 615 ветеринарных сопроводительных документов на 24 тонны молочной, мясной и рыбной продукции, а также на 33,8 тысячи штук куриного яйца», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Россельхознадзора, работники лагеря и других социальных учреждений допускали использование пищевых продуктов, не проверяя наличие и корректность документов, подтверждающих их качество и безопасность. Ведомство отмечает, что информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
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