04 июня 2025

В пермском детском лагере нашли опасное мясо, рыбу и молоко

В Пермском крае нашли нарушения при поставках продуктов в детский лагерь
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники использовали продукцию, не убедившись в ее безопасности
Работники использовали продукцию, не убедившись в ее безопасности Фото:

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю выявило нарушения в оформлении ветеринарных документов на продукты питания в 20 социальных учреждениях Пермского края. Серьезные замечания касаются детского загородного лагеря «Восток», сообщает официальный сайт ведомства.

«29 мая 2025 года Управлением Россельхознадзора проведены контрольные мероприятия. установлено, что у детского загородного лагеря „Восток“ с 30 мая 2023 года по 21 марта 2025 года не осуществлено гашение 615 ветеринарных сопроводительных документов на 24 тонны молочной, мясной и рыбной продукции, а также на 33,8 тысячи штук куриного яйца», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, работники лагеря и других социальных учреждений допускали использование пищевых продуктов, не проверяя наличие и корректность документов, подтверждающих их качество и безопасность. Ведомство отмечает, что информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

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Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю выявило нарушения в оформлении ветеринарных документов на продукты питания в 20 социальных учреждениях Пермского края. Серьезные замечания касаются детского загородного лагеря «Восток», сообщает официальный сайт ведомства. «29 мая 2025 года Управлением Россельхознадзора проведены контрольные мероприятия. установлено, что у детского загородного лагеря „Восток“ с 30 мая 2023 года по 21 марта 2025 года не осуществлено гашение 615 ветеринарных сопроводительных документов на 24 тонны молочной, мясной и рыбной продукции, а также на 33,8 тысячи штук куриного яйца», — говорится в сообщении ведомства. По данным Россельхознадзора, работники лагеря и других социальных учреждений допускали использование пищевых продуктов, не проверяя наличие и корректность документов, подтверждающих их качество и безопасность. Ведомство отмечает, что информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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