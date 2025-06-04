В Салехарде пройдет финал отбора в программу «Герои Ямала»

В Салехарде 8 и 9 июня пройдет заключительный оценочный этап для кандидатов образовательной программы «Герои Ямала». В нем примут участие более 30 ветеранов и участников СВО, успешно прошедших предварительный отбор. Об этом сообщили в окружном департаменте внутренней политики.
По словам заместителя губернатора ЯНАО и сопредседателя общественного совета программы Сергея Климентьева, проект ориентирован не только на победителей конкурсного отбора. «Не только победители получат возможности для развития. Каждому, кто подал заявку на участие в проекте, будет предложена поддержка для разработки индивидуальной карьерной траектории», — цитируют слова Климентьева в telegram-канале ведомства.
Поддержка будет оказана каждому участнику в развитии навыков, востребованных в мирной жизни, независимо от того, стал он победителем или нет. Старт образовательной сессии намечен на сентябрь 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!