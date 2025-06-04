04 июня 2025

В Салехарде пройдет финал отбора в программу «Герои Ямала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал отбора пройдет 8 и 9 июня
Финал отбора пройдет 8 и 9 июня Фото:

В Салехарде 8 и 9 июня пройдет заключительный оценочный этап для кандидатов образовательной программы «Герои Ямала». В нем примут участие более 30 ветеранов и участников СВО, успешно прошедших предварительный отбор. Об этом сообщили в окружном департаменте внутренней политики.

По словам заместителя губернатора ЯНАО и сопредседателя общественного совета программы Сергея Климентьева, проект ориентирован не только на победителей конкурсного отбора. «Не только победители получат возможности для развития. Каждому, кто подал заявку на участие в проекте, будет предложена поддержка для разработки индивидуальной карьерной траектории», — цитируют слова Климентьева в telegram-канале ведомства.

Поддержка будет оказана каждому участнику в развитии навыков, востребованных в мирной жизни, независимо от того, стал он победителем или нет. Старт образовательной сессии намечен на сентябрь 2025 года.

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В Салехарде 8 и 9 июня пройдет заключительный оценочный этап для кандидатов образовательной программы «Герои Ямала». В нем примут участие более 30 ветеранов и участников СВО, успешно прошедших предварительный отбор. Об этом сообщили в окружном департаменте внутренней политики. По словам заместителя губернатора ЯНАО и сопредседателя общественного совета программы Сергея Климентьева, проект ориентирован не только на победителей конкурсного отбора. «Не только победители получат возможности для развития. Каждому, кто подал заявку на участие в проекте, будет предложена поддержка для разработки индивидуальной карьерной траектории», — цитируют слова Климентьева в telegram-канале ведомства. Поддержка будет оказана каждому участнику в развитии навыков, востребованных в мирной жизни, независимо от того, стал он победителем или нет. Старт образовательной сессии намечен на сентябрь 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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