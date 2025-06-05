«Элементы тюремного режима»: в Госдуме решили пойти на изменение ОГЭ и ЕГЭ

В Госдуме предложили обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ бесплатно обеспечивать школьников и педагогов горячим питанием. Соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову направили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Такая мера призвана снизить риски для здоровья участников экзаменов и устранить межрегиональные различия в условиях проведения аттестации.
«Для устранения межрегиональных различий и снижения риска ухудшения здоровья всех участников аттестации предлагается закрепить за пунктами проведения экзамена обязанность предоставлять бесплатное питание», — говорится в письме депутатов. Информация об этом передает РИА «Новости».
Согласно предложению, горячий обед должен организовываться до начала экзамена в тех учебных заведениях, где имеется соответствующая столовая. Финансирование нововведения планируется осуществлять за счет уже выделяемых регионам субсидий на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
Миронов отметил, что нынешняя система проведения ЕГЭ и ОГЭ напоминает «тюремный» режим: учащиеся проходят досмотры, их сопровождают в туалет, а из еды разрешены только вода, шоколад и лекарства. По его словам, за время экзамена, который длится до восьми часов, школьники испытывают не только стресс, но и голод, что увеличивает число обращений к врачам.
Депутат отметил, что при таких жестких условиях, на пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием не только школьников, но и педагогов, которые также весь день работают «на износ, оказываются взаперти вместе с экзаменуемыми. „Мы предлагаем создать более гуманные, человеческие условия на экзаменах. И снизить ущерб от ОГЭ и ЕГЭ — если не для качества нашего образования, то хотя бы для здоровья детей и педагогов“, — подчеркнул политик.
Лантратова, в беседе с агентством отметила, что от здоровья школьников зависят и результаты экзамена. По ее словам, профсоюзами регулярно фиксируются: головокружения, скачки давления, обезвоживание. «Ситуация усугубляется тем, что условия для педагогов сильно различаются по регионам. Это создает неравенство между субъектами Федерации и ограничивает право учеников на безопасные условия аттестации», — заявила глава думского комитета.
В апреле Госдума отвергла законопроект, предусматривающий замену Единого государственного экзамена итоговыми экзаменами по школьным дисциплинам. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что на данный момент в ведомство не поступало ни одной инициативы, в которой содержалась бы рабочая альтернатива действующей системе ЕГЭ. Он также подчеркнул, что отмена Единого государственного экзамена возможна лишь при наличии полноценной замены, передает RT.
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