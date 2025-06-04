Экс-вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал выгодный контракт с минским «Динамо»

Бывший вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал очень выгодный контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает хоккейное агентство Gold Star Hockey.
«Поздравляем своего клиента Фукале с подписанием контракта с „Динамо“ Минск. Новый вызов Зак принимает в статусе самого высокооплачиваемого голкипера КХЛ. Следующие два сезона за вратарский вопрос в Минске могут не волноваться», — написало агентство Gold Star Hockey у себя в telegram-канале.
Отмечается, что Зак Фукале завершил выступления за челябинский хоккейный клуб, оставив после себя впечатляющие результаты. За два года в составе «Трактора» канадский голкипер помог команде дважды пробиться в решающие стадии Кубка Гагарина — сначала в полуфинал, затем в финал турнира.
На счету Фукале 52 победы в регулярных чемпионатах и еще 20 в играх плей-офф. Особенно стоит отметить его 15 «сухих» матчей в КХЛ — показатель, демонстрирующий высокий класс вратаря.
Ранее спортсмен уже попрощался с болельщиками через социальные сети, опубликовав трогательное сообщение на английском языке. В нем он выразил благодарность партнерам по команде и поклонникам челябинского клуба за поддержку.
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