04 июня 2025

Экс-вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал выгодный контракт с минским «Динамо»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Трактор» стал карьерным трамплином для голкипера
«Трактор» стал карьерным трамплином для голкипера Фото:

Бывший вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал очень выгодный контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает хоккейное агентство Gold Star Hockey.

«Поздравляем своего клиента Фукале с подписанием контракта с „Динамо“ Минск. Новый вызов Зак принимает в статусе самого высокооплачиваемого голкипера КХЛ. Следующие два сезона за вратарский вопрос в Минске могут не волноваться», — написало агентство Gold Star Hockey у себя в telegram-канале.

Отмечается, что Зак Фукале завершил выступления за челябинский хоккейный клуб, оставив после себя впечатляющие результаты. За два года в составе «Трактора» канадский голкипер помог команде дважды пробиться в решающие стадии Кубка Гагарина — сначала в полуфинал, затем в финал турнира.

На счету Фукале 52 победы в регулярных чемпионатах и еще 20 в играх плей-офф. Особенно стоит отметить его 15 «сухих» матчей в КХЛ — показатель, демонстрирующий высокий класс вратаря.

Ранее спортсмен уже попрощался с болельщиками через социальные сети, опубликовав трогательное сообщение на английском языке. В нем он выразил благодарность партнерам по команде и поклонникам челябинского клуба за поддержку.

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Бывший вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал очень выгодный контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает хоккейное агентство Gold Star Hockey. «Поздравляем своего клиента Фукале с подписанием контракта с „Динамо“ Минск. Новый вызов Зак принимает в статусе самого высокооплачиваемого голкипера КХЛ. Следующие два сезона за вратарский вопрос в Минске могут не волноваться», — написало агентство Gold Star Hockey у себя в telegram-канале. Отмечается, что Зак Фукале завершил выступления за челябинский хоккейный клуб, оставив после себя впечатляющие результаты. За два года в составе «Трактора» канадский голкипер помог команде дважды пробиться в решающие стадии Кубка Гагарина — сначала в полуфинал, затем в финал турнира. На счету Фукале 52 победы в регулярных чемпионатах и еще 20 в играх плей-офф. Особенно стоит отметить его 15 «сухих» матчей в КХЛ — показатель, демонстрирующий высокий класс вратаря. Ранее спортсмен уже попрощался с болельщиками через социальные сети, опубликовав трогательное сообщение на английском языке. В нем он выразил благодарность партнерам по команде и поклонникам челябинского клуба за поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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