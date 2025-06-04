В город челябинских атомщиков Трехгорный пробрался медведь

Жителей просят не пренебрегать мерами безопасности
В закрытый город атомщиков Трехгорный в Челябинской области пробрался медведь. Администрации просит жителей избегать встречи с опасным хищником.
«Просим жителей проявить особую бдительность. В районе Приборостроительного завода и реки Юрюзань был замечен медведь. Просьба ограничить доступ детей на указанную территорию», — отмечает администрация Трехгорного в своем telegram-канале.
Чтобы отпугнуть медведя, жителей просят издавать громкие звуки. Все службы оповещены, работа по поиску медведя ведется.
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