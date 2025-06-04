04 июня 2025

В город челябинских атомщиков Трехгорный пробрался медведь

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей просят не пренебрегать мерами безопасности
Жителей просят не пренебрегать мерами безопасности Фото:

В закрытый город атомщиков Трехгорный в Челябинской области пробрался медведь. Администрации просит жителей избегать встречи с опасным хищником.

«Просим жителей проявить особую бдительность. В районе Приборостроительного завода и реки Юрюзань был замечен медведь.  Просьба ограничить доступ детей на указанную территорию», — отмечает администрация Трехгорного в своем telegram-канале.

Чтобы отпугнуть медведя, жителей просят издавать громкие звуки. Все службы оповещены, работа по поиску медведя ведется.

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В закрытый город атомщиков Трехгорный в Челябинской области пробрался медведь. Администрации просит жителей избегать встречи с опасным хищником. «Просим жителей проявить особую бдительность. В районе Приборостроительного завода и реки Юрюзань был замечен медведь.  Просьба ограничить доступ детей на указанную территорию», — отмечает администрация Трехгорного в своем telegram-канале. Чтобы отпугнуть медведя, жителей просят издавать громкие звуки. Все службы оповещены, работа по поиску медведя ведется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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