В Пермском крае взлетели цены на бензин

В Пермском крае с 27 мая по 2 июня 2025 года зафиксирован рост цен на бензин всех марок. В среднем литр топлива вырос в цене на шесть копеек, составив 59,19 рубля, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«За период с 27 мая по 2 июня 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 вырос на 24 копейки и составил до 85,52 рубля за литр. При этом стоимость АИ-95 и АИ-98 повысилась до 56,21 и 61,19 рубля за литр соответственно. Цена на дизельное топливо осталась прежней. Литр продается за 71,85 рубля», — сообщается на сайте Росстата.
Отмечается, что по России средний показатель стоимости бензина достиг 59,90 рубля. Рост цен был отмечен в 58 регионах страны.
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