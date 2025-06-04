04 июня 2025

В Пермском крае взлетели цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пприкамье выросла стоимость всех марок бензина
В Пприкамье выросла стоимость всех марок бензина Фото:

В Пермском крае с 27 мая по 2 июня 2025 года зафиксирован рост цен на бензин всех марок. В среднем литр топлива вырос в цене на шесть копеек, составив 59,19 рубля, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«За период с 27 мая по 2 июня 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 вырос на 24 копейки и составил до 85,52 рубля за литр. При этом стоимость АИ-95 и АИ-98 повысилась до 56,21 и 61,19 рубля за литр соответственно. Цена на дизельное топливо осталась прежней. Литр продается за 71,85 рубля», — сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что по России средний показатель стоимости бензина достиг 59,90 рубля. Рост цен был отмечен в 58 регионах страны.

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В Пермском крае с 27 мая по 2 июня 2025 года зафиксирован рост цен на бензин всех марок. В среднем литр топлива вырос в цене на шесть копеек, составив 59,19 рубля, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). «За период с 27 мая по 2 июня 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 вырос на 24 копейки и составил до 85,52 рубля за литр. При этом стоимость АИ-95 и АИ-98 повысилась до 56,21 и 61,19 рубля за литр соответственно. Цена на дизельное топливо осталась прежней. Литр продается за 71,85 рубля», — сообщается на сайте Росстата. Отмечается, что по России средний показатель стоимости бензина достиг 59,90 рубля. Рост цен был отмечен в 58 регионах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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