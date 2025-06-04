04 июня 2025

В пострадавшем от наводнения Тарко-Сале полицейские спасают людей и животных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские охраняют общественный порядок в затопленном Тарко-Сале
Полицейские охраняют общественный порядок в затопленном Тарко-Сале Фото:
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На месте подтоплений в Тарко-Сале (ЯНАО) работают сотрудники райотдела полиции. Они оказывают помощь пострадавшим от паводка, а также помогают эвакуировать домашних животных, сообщили в пресс-службе УМВД.

«Личный состав ОМВД „Пуровский“ вместе со спасателями и волонтерами работает в местах подтопления, объезжает каждый участок на специализированном вездеходном транспорте, оказывает жителям необходимую помощь. Сотрудники помогают эвакуироваться не только гражданам, но и их домашним питомцам», — сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции осуществляют охрану общественного порядка на подъездах к районам, подвергшимся подтоплению. За регулирование движения и безопасность на дорогах вблизи подобных участков отвечают наряды Госавтоинспекции. Несмотря на то, что обстановка в регионе находится под контролем, полиция обращается к населению с призывом соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от посещения потенциально опасных, подтопленных территорий, а также придерживаться информации дорожных знаков.

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На месте подтоплений в Тарко-Сале (ЯНАО) работают сотрудники райотдела полиции. Они оказывают помощь пострадавшим от паводка, а также помогают эвакуировать домашних животных, сообщили в пресс-службе УМВД. «Личный состав ОМВД „Пуровский“ вместе со спасателями и волонтерами работает в местах подтопления, объезжает каждый участок на специализированном вездеходном транспорте, оказывает жителям необходимую помощь. Сотрудники помогают эвакуироваться не только гражданам, но и их домашним питомцам», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции осуществляют охрану общественного порядка на подъездах к районам, подвергшимся подтоплению. За регулирование движения и безопасность на дорогах вблизи подобных участков отвечают наряды Госавтоинспекции. Несмотря на то, что обстановка в регионе находится под контролем, полиция обращается к населению с призывом соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от посещения потенциально опасных, подтопленных территорий, а также придерживаться информации дорожных знаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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