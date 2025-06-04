На месте подтоплений в Тарко-Сале (ЯНАО) работают сотрудники райотдела полиции. Они оказывают помощь пострадавшим от паводка, а также помогают эвакуировать домашних животных, сообщили в пресс-службе УМВД.
«Личный состав ОМВД „Пуровский“ вместе со спасателями и волонтерами работает в местах подтопления, объезжает каждый участок на специализированном вездеходном транспорте, оказывает жителям необходимую помощь. Сотрудники помогают эвакуироваться не только гражданам, но и их домашним питомцам», — сообщили в пресс-службе окружной полиции.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции осуществляют охрану общественного порядка на подъездах к районам, подвергшимся подтоплению. За регулирование движения и безопасность на дорогах вблизи подобных участков отвечают наряды Госавтоинспекции. Несмотря на то, что обстановка в регионе находится под контролем, полиция обращается к населению с призывом соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от посещения потенциально опасных, подтопленных территорий, а также придерживаться информации дорожных знаков.
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На месте подтоплений в Тарко-Сале (ЯНАО) работают сотрудники райотдела полиции. Они оказывают помощь пострадавшим от паводка, а также помогают эвакуировать домашних животных, сообщили в пресс-службе УМВД. «Личный состав ОМВД „Пуровский“ вместе со спасателями и волонтерами работает в местах подтопления, объезжает каждый участок на специализированном вездеходном транспорте, оказывает жителям необходимую помощь. Сотрудники помогают эвакуироваться не только гражданам, но и их домашним питомцам», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции осуществляют охрану общественного порядка на подъездах к районам, подвергшимся подтоплению. За регулирование движения и безопасность на дорогах вблизи подобных участков отвечают наряды Госавтоинспекции. Несмотря на то, что обстановка в регионе находится под контролем, полиция обращается к населению с призывом соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от посещения потенциально опасных, подтопленных территорий, а также придерживаться информации дорожных знаков.