Задержан редактор URA.RU: к нему не пустили адвоката. Видео

В Екатеринбурге задержан редактор URA.RU Аллаяров, к нему не пустили адвоката

05 июня 2025 в 11:52 Размер текста - 17 +

Кадры с задержания редактора URA.RU URA.RU Сегодня дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису. Сложности с защитой журналистов длятся весь день. Сначала — при обысках в редакции — заблокировав работу URA.RU следователи также запретили адвокатам заходить в редакцию. «Старший подумает, старший решит, старший отошел», — такими туманными комментариями отвечали коллегам на все просьбы, впустить адвоката в редакцию. И все же журналистам URA.RU удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось. Из документов мы знаем, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако, в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работает 10 человек, остановлена работа всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России. Ранее URA.RU публиковало видео обысков в редакции. Силовики с битой нагрянули в офис информагентства в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису. Сложности с защитой журналистов длятся весь день. Сначала — при обысках в редакции — заблокировав работу URA.RU следователи также запретили адвокатам заходить в редакцию. «Старший подумает, старший решит, старший отошел», — такими туманными комментариями отвечали коллегам на все просьбы, впустить адвоката в редакцию. И все же журналистам URA.RU удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось. Из документов мы знаем, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако, в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работает 10 человек, остановлена работа всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России. Ранее URA.RU публиковало видео обысков в редакции. Силовики с битой нагрянули в офис информагентства в Екатеринбурге.