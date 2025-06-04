В Челябинской области сформируют единую цепь горнолыжных курортов

05 июня 2025 в 12:31 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер объявил о создании сети курортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области создадут единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса. Об этом проекте сообщил губернатор Алексей Текслер в обращении к заксобранию региона. «Мы активно участвуем в развитии туристической макротерритории „Большой Урал“ вместе с нашими соседями. И здесь, я считаю, у нас есть все возможности реализовать уникальный для нашей страны проект — сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса», — заявил Текслер. Сеть будет состоять из курортов «Аджигардак» в Аше и «Завьялихи» в Трехгорном, а также «Евразии» в Кусе и «Солнечной долины» в Миассе. Первые два сейчас модернизируются совместно с инвесторами, два вторых уже зарекомендовали себя среди профессионалов и любителей горнолыжного спорта. Учитывая, что в горнозаводской части региона сконцентрированы нацпарки и особо охраняемые природные территории, которые можно посещать и летом и зимой, этот маршрут для посещения может стать круглогодичным. Тем более, что в настоящее время разрабатывается мастер-план по развитию нацпарка «Зигальга» и села Тюлюк, куда ведется газ и строительство асфальтированной дороги. Также в этом году начнется строительство асфальтированной дороги в нацпарк «Зюраткуль» и завершится строительство дороги на Черную скалу — один из визит-центров нацпарка «Таганай», что повысит доступность для туристов всех этих локаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области создадут единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса. Об этом проекте сообщил губернатор Алексей Текслер в обращении к заксобранию региона. «Мы активно участвуем в развитии туристической макротерритории „Большой Урал“ вместе с нашими соседями. И здесь, я считаю, у нас есть все возможности реализовать уникальный для нашей страны проект — сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса», — заявил Текслер. Сеть будет состоять из курортов «Аджигардак» в Аше и «Завьялихи» в Трехгорном, а также «Евразии» в Кусе и «Солнечной долины» в Миассе. Первые два сейчас модернизируются совместно с инвесторами, два вторых уже зарекомендовали себя среди профессионалов и любителей горнолыжного спорта. Учитывая, что в горнозаводской части региона сконцентрированы нацпарки и особо охраняемые природные территории, которые можно посещать и летом и зимой, этот маршрут для посещения может стать круглогодичным. Тем более, что в настоящее время разрабатывается мастер-план по развитию нацпарка «Зигальга» и села Тюлюк, куда ведется газ и строительство асфальтированной дороги. Также в этом году начнется строительство асфальтированной дороги в нацпарк «Зюраткуль» и завершится строительство дороги на Черную скалу — один из визит-центров нацпарка «Таганай», что повысит доступность для туристов всех этих локаций.